Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert.



New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Benchmark Company:Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von "hold" auf "buy" hoch.Während Roblox "gemischte" Ergebnisse gemeldet habe, einschließlich der Verfehlung der Konsensprognose für die Rentabilität im Quartal, habe das Unternehmen ein "starkes" Wachstum der Nettobuchungen, das sich weiter beschleunige, und eine "solide Rückkehr" zu einem positiven operativen und freien Cashflow geliefert, so der Analyst. Roblox "scheint den Einfluss der Pandemie überwunden zu haben" und zeige nun "ermutigende KPIs, wieder aufkommendes Wachstum und operative Disziplin", so Hickey weiter.Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Roblox von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel laute 45,00 USD. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: