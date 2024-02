Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (08.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in seinem vierten Quartal die beste Wachstumsrate der vergangenen zwei Jahre erzielt und habe die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie übertreffen können. Die Roblox-Aktie habe diese Entwicklung gestern über zehn Prozent nach oben getrieben - und die Rally sollte weitergehen.Roblox habe in Q4 seine Umsätze um 30 Prozent auf 745 Mio. Dollar steigern können. Die Bookings, also der Wert aller im Quartal angefallenen Buchungen, auch wenn sie sich erst in den kommenden Quartalen realisieren würden, seien um 25 Prozent auf 1,13 Mrd. Dollar gestiegen. Analysten hätten hier nur mit einem Wert von 1,08 Mrd. Dollar gerechnet.Gleichzeitig habe die Gaming-Plattform nur einen Nettoverlust von 324 Mio. Dollar eingefahren. Der Verlust je Aktie habe damit bei 0,52 Dollar gelegen und sei ebenfalls besser ausgefallen als die 0,55 Dollar, welche Analysten auf dem Zettel gehabt hätten. Nach hohen Investitionen in die Infrastruktur sei die Firma laut dem Finanzchef Michael Guthrie in eine "neue Phase eingetreten, in der das Wachstum der Betriebskosten und der Investitionsausgaben verlangsamt werde, um operativ und beim Cashflow den Hebel anzusetzen."Klar, unter dem Strich müssten noch Skaleneffekte bei den Kosten und eine bessere Werbe-Monetarisierung der Plattform greifen. Dennoch sei das vierte Quartal von Roblox mit den hohen Wachstumsraten bei den Spielerzahlen im zuletzt eher enttäuschenden Gaming-Markt ein echter Lichtblick.Entscheidend für Anleger sei dabei nicht unbedingt die große Metaverse-Fantasie. Denn auch abseits der großen Zukunftschance spreche die aktuelle Geschäftsentwicklung für eine Roblox-Rally, die über die jüngste Kursreaktion nach den Zahlen hinausgehe. Mein persönlicher Favorit für 2024 bleibt wie in Ausgabe 52/23 empfohlen jedenfalls die Aktie von Roblox - Kursziel 60 Dollar, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2024)