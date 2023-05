Börsenplätze Roblox-Aktie:



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (11.05.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Analyst Eric Handler von Roth MKM:Eric Handler, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von "neutral" auf "buy" herauf.Eric Handler nehme eine konstruktivere Haltung gegenüber Roblox ein, nachdem das Management erklärt habe, dass sich der Anstieg der Mitarbeiterzahl und der Vergütung bald verlangsamen werde. Diese Maßnahme sollte einen Wendepunkt im Jahr 2024 schaffen, wenn das bereinigte EBITDA des Unternehmens wieder wachse, die bereinigte EBITDA-Marge expandiere und der freie Cashflow in den positiven Bereich zurückkehre, so der Analyst in einer Research Note.Roblox habe gemischte Ergebnisse zum ersten Quartal gemeldet, aber noch wichtiger sei, dass das Management erklärt habe, dass es in eine neue Phase seines Geschäfts eintrete, in der es ausreichende Skaleneffekte erreicht habe, so dass es damit beginnen könne, den Anstieg des Personalbestands und der Vergütungsausgaben zu verlangsamen, sage Roth.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link