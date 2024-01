NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von BTIG:Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) weiterhin mit dem Rating "buy" ein und hebt das Kursziel von 48 USD auf 52 USD an.Lampen erwarte, dass Roblox Buchungen über den aktuellen Konsenserwartungen melden werde, basierend auf stärkeren Anmeldevolumina und Monetarisierungsraten, die ähnlich wie in Q3 23 flach bis leicht ansteigend im Jahresvergleich sein dürften. Der auf dem Investorentag vorgestellte Weg zum Ausbau des Werbegeschäfts stimme Lampen zuversichtlicher, dass sich die Margen letztlich in Richtung 25-30% bewegen sollten.Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Roblox-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 11.01.2024)Börsenplätze Roblox-Aktie: