Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (27.10.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Raymond James:Andrew Marok, Analyst von Raymond James, nimmt die Coverage der Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit dem Votum "strong buy" auf.Der Analyst sehe "eine Reihe von ermutigenden Faktoren", die Roblox für ein langfristiges Wachstum positionieren würden, und nach den Q2-Ergebnissen eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Seine positive Einschätzung basiere auf langfristigen Verschiebungen hin zu Videospielen im Zeitbudget junger Menschen, "starken Möglichkeiten" für Roblox, seine Nutzerbasis in internationalen Märkten und bei älteren Nutzern zu vergrößern, Expansionspotenzial in Nicht-Gaming-Bereiche wie Bildung und die Fähigkeit, generative KI zu nutzen, um die Plattform attraktiver zu machen, so Marok.Andrew Marok, Analyst von Raymond James, hat die Coverage der Roblox-Aktie mit "strong buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 41,00 USD. (Analyse vom 26.10.2023)