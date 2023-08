Von der Goldgräberstimmung vor bald zwei Jahren sei bei der launigen Unterhaltungsplattform Roblox aktuell nicht mehr viel zu spüren. Trotz wachsender User-Basis trete die Profitabilität auf der Stelle, von nachhaltigen Gewinnen sei das Unternehmen noch weit entfernt. Hier müsse das Unternehmen, ehe auch die Aktie wieder eine Chance habe, dringend seine Hausaufgaben machen. (Analyse vom 09.08.2023)



30,01 USD -20,48% (09.08.2023)



US7710491033



A2QHVS



RBLX



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (09.08.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Anleger des gleichnamigen Betreibers einer Gaming- und Unterhaltungsplattform dürften heute ordentlich ins Schwitzen geraten. Roblox breche nach schwachen Zahlen deutlich ein und verliere zur Stunde fast 20 Prozent.Die insbesondere bei Kindern und jungen Teenagern beliebte Spieleplattform Roblox sei eines der besten Beispiele dafür, wie stark die Übertreibungen am Aktienmarkt Ende 2021 gewesen seien: Als möglicher Profiteur der ambitionierten Pläne von Meta-Chef Mark Zuckerberg für den Aufbau des Metaverse genannten Internet der Zukunft seien die Papiere damals gekauft worden als gäbe es kein Morgen.Auf der Höhe des Hypes habe Roblox bei 141,60 Dollar notiert und sei dadurch mit einer Marktkapitalisierung von rund 86 Mrd. Dollar bewertet worden - mehr als die etablierten Konkurrenten Activision, Electronic Arts oder Take-Two. Von der damaligen Begeisterung sei nicht viel übrig geblieben, auch nicht beim Aktienkurs.Ein Lichtblick im sonst durchwachsenen Zahlenwerk sei das User-Engagement. Gegenüber dem Vorjahr habe sich Roblox bei den sogenannten Daily Active Users, also den täglich aktiven Nutzern, um 25 Prozent auf knapp 66 Millionen Nutzer, die insgesamt 14 Mrd. Stunden Zeit auf der Plattform verbracht hätten, steigern können.Sollte es Roblox in der Zukunft gelingen, seine noch immer rasant wachsende User-Basis effizienter zu monetarisieren, sollte nachhaltige Profitabilität möglich sein. Im abgelaufenen Quartal allerdings sei genau das nicht gelungen. Pro täglich aktivem Nutzer habe das Unternehmen 11,92 Dollar und damit (währungsbereinigt) zwei Prozent weniger als noch im Vorjahr verdient. Das dürfte mit der gewichtigste Grund für den heutigen Kurseinbruch sein.Die in den vergangenen Monaten zähe Seitwärtskonsolidierung finde heute ein jähes Ende. Nach Verlusten von 20 Prozent würden die Papiere bei rund 30 Dollar und damit unter den gleitenden Durchschnitten notieren. Ohne raschen Rebound drohe außerdem ein neues 52-Wochen-Tief und damit ein technisches Verkaufssignal.