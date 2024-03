NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

17,74 USD -1,72% (15.03.2024, 14:32)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (15.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) weiterhin auf "buy" ein und hebt das Kursziel von 17 USD auf 20 USD an.Die Februar-Kennzahlen des Unternehmens hätten auf ganzer Linie geglänzt. Das verwaltete Vermögen des Unternehmens sei auf 120 Milliarden US-Dollar gestiegen, das Handelsvolumen für alle Vermögenswerte habe sich erneut beschleunigt und die Händler seien so aktiv gewesen wie seit Januar 2022 nicht mehr. Am wichtigsten sei, dass die Nettoeinlagen für das bisherige Quartal bereits mehr als 7 Mrd. USD erreicht hätten, was deutlich über dem vorherigen Höchststand von 4,6 Mrd. USD liege. Mizuho sei der Ansicht, dass die Ergebnisse dieses Monats die Ansicht stützen würden, dass Robinhood weiterhin sowohl beim Handel als auch bei den Branchenwerten zu den Gewinnern gehöre.Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Robinhood-Aktie nach wie vor mit "buy". (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:16,40 EUR -3,02% (15.03.2024, 14:42)