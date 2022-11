Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Im Krimi um die Kryptobörse FTX, Alameda Research und deren Gründer Sam Bankman-Fried profitiere ein gefallener Börsenstar erheblich. Robinhood verzeichne laut eigenen Angaben so hohe Krypto-Zuflüsse wie noch nie in seiner Firmengeschichte. Nach der Euphorie vom Donnerstag lege die Aktie am Freitag weiter zu.Wie Robinhood-CEO Vlad Tenev am Donnerstag in einem Twitter-Thread bekanntgegeben habe, registriere der Neo-Broker in den letzten Tagen ein deutlich gestiegenes Krypto-Handelsvolumen und höhere Zuflüsse. Tatsächlich handle es sich um die höchsten Zuflüsse jemals, so Tenev weiter.Erst im September habe Robinhood die Beta-Version seiner Web3-Wallet für die ersten 10.000 Nutzer freigeschalten. Allerdings seien die Umsätze, die das Unternehmen mit Krypto-Trading generiere, zuletzt rückläufig gewesen. Im dritten Quartal seien sie um 12% auf nur mehr 51 Mio. USd gefallen.Nachdem die Aktie des Neo-Brokers in der Euphorie am Donnerstag 10% habe zulegen können, drehe sie auch am Freitag nach anfänglichen Verlusten kurz nach Handelsstart ins Plus. Aktuell notiere die Robinhood-Aktie rund 5% fester.Robinhood sei ein überraschender Profiteur des Bebens im Krypto-Sektors und das Drama um die Firmen von Bankman-Fried. Die Lösung aller Probleme des Neo-Brokers sei die unerwartete Schützenhilfe aber nicht. Im dritten Quartal habe die Krypto-Sparte gerade einmal 14% der gesamten transaktionsbasierten Umsätze ausgemacht. "Der Aktionär" rate weiter dazu, einen Bogen um die Robinhood-Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link