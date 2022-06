Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

8,52 EUR -1,16% (28.06.2022, 16:53)



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

8,9935 USD -1,39% (28.06.2022, 16:38)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (28.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Die Spekulationen wonach Robinhood von der Kyptobörse FTX übernommen werden könnte, würden sich am Dienstag als haltlos erweisen. FTX-Gründer und Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried verneine in einem Statement mögliche Akquisitionspläne. Die Aktie des Neo-Brokers könne ihre jüngste Erholung vorerst nicht weiter fortsetzen.Bloomberg habe am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, FTX lote die Möglichkeit einer Übernahme von Robinhood aus. Bereits im Mai habe FTX-Gründer Bankman-Fried 7,6% an dem Neo-Broker erworben, damals jedoch bereits strategische Überlegungen dahinter zurückgewiesen.In einem per E-Mail am Dienstag verschickten Statement lasse sich Bankman-Fried nun so zitieren: "Wir sind begeistert von den Geschäftsaussichten von Robinhood und den möglichen Wegen mit ihnen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten [ ]." Gleichzeitig stellr er klar, dass "es keine aktiven M&A-Gespräche mit Robinhood" gebe.Für FTX könnte eine Übernahme insbesondere mit Blick auf das Optionshandelsgeschäft von Robinhood attraktiv sein. Vorerst sei die Akquisition aber vom Tisch und mit Blick auf das angeschlagene Chartbild rate "Der Aktionär" weiter dazu, bei Robinhood an der Seitenlinie zu bleiben, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link