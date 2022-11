NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

9,56 USD -8,69% (14.11.2022, 22:00)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (15.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Negative Auswirkungen der Insolvenz Kryptobörse FTX aufgrund der Beteiligung von ihrem Gründer Sam Bankman-Fried an Robinhood könne man (vorerst) nicht beobachten. Mehr noch, Robinhood könnte sogar zu den Profiteuren des Bebens im Krypto-Sektor gehören. Das US-Unternehmen sei zudem mit seinen über 20 Mio. Kunden ein interessantes, potenzielles Übernahmeobjekt. Die Story von Robinhood sei voll intakt, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.11.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:9,56 EUR +3,02% (15.11.2022, 14:55)