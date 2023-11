Bei Betrachtung des Kursverlaufs von Robinhood Markets können wir sehen, dass die Aktie voraussichtlich mit einer großen bärischen Kurslücke in den heutigen Handel starten wird, so die Experten von XTB. Die Aktie werde voraussichtlich auf die Unterstützungszone bei 8,85 US-Dollar zurückfallen. Wenn die Aktie im Einklang mit dem aktuellen vorbörslichen Kursangebot eröffne, würde dies bedeuten, dass sie auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juni 2023 falle. Das Durchbrechen der Unterstützung bei 8,85 US-Dollar würde den Weg für einen Test der nächsten Unterstützungszone bei etwa 8,30 US-Dollar ebnen. (News vom 08.11.2023)







Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (08.11.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Robinhood: Q3-Nettoumsatz enttäuscht, bereinigtes EBITDA besser als erwartet - Ausblick nicht allzu rosig - AktiennewsDie Aktien von Robinhood Markets (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) handeln heute vorbörslich 9% niedriger, so die Experten von XTB.Dieser Rückgang sei eine Reaktion auf die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das dritte Quartal des Unternehmens gestern nach Handelsschluss. Der Bericht könne am besten als gemischt beschrieben werden. Die Experten von XTB würden einen kurzen Blick auf die Veröffentlichung werfen.Der Geschäftsbericht für das dritte Quartal von Robinhood habe sich als gemischt erwiesen. Das Unternehmen habe beim Nettoumsatz enttäuscht, während das bereinigte EBITDA besser als erwartet ausgefallen sei. Obwohl das Unternehmen einen Verlust pro Aktie von 0,09 US-Dollar gemeldet habe, sollte gesagt werden, dass das Nettogesamtergebnis negativ von einer Belastung von 0,11 US-Dollar pro Aktie aus regulatorischen Rückstellungen beeinflusst worden sei.Das Unternehmen habe auch hinsichtlich des Handelsvolumens enttäuscht, wobei die auf Transaktionen basierenden Erträge die Schätzungen deutlich verfehlt hätten. Die auf Transaktionen basierenden Erträge seien durch einen um 55% niedrigeren jährlichen Nennwert des Kryptohandels im Quartal belastet worden. Darüber hinaus habe Robinhood eine deutlich niedrigere Anzahl monatlich aktiver Benutzer gemeldet als erwartet.Robinhood Markets habe ein eher schwaches drittes Quartal gehabt und der Ausblick für das vierte Quartal sei angesichts der rückläufigen Benutzerbindung nicht allzu rosig. Dennoch plane das Unternehmen, seine Geschäftsaktivitäten in neuen Märkten auszudehnen, um das Wachstum der Benutzer wiederzubeleben. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass es plane, in den kommenden Wochen Brokerage-Aktivitäten im Vereinigten Königreich sowie Kryptohandel in Europa zu starten. Diese Ankündigungen hätten jedoch das allgemeine negative Gefühl des Berichts nicht ausgleichen können und den Rückgang der Aktien des Unternehmens verhindert.• Nettoumsatz: 467 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 478,9 Millionen US-Dollar (+29% im Vergleich zum Vorjahr)• Auf Transaktionen basierende Erträge: 185 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 199,4 Millionen US-Dollar (-11% im Vergleich zum Vorjahr)• Kryptoumsätze: 23 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 28,3 Millionen US-Dollar• Nettozinserträge: 251 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 253,2 Millionen US-Dollar• Sonstiges: 31 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 26,6 Millionen US-Dollar• Bereinigtes EBITDA: 137 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 132,4 Millionen US-Dollar• Nettoverlust: 85 Millionen US-Dollar• Verlust pro Aktie: 0,09 US-Dollar• Kumulierte finanzierte Konten: 23,3 Millionen gegenüber erwarteten 23,3 Millionen• Monatlich aktive Benutzer: 10,3 Millionen gegenüber erwarteten 10,8 Millionen• Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer: 80 US-Dollar gegenüber erwarteten 82,3 US-Dollar• Vermögenswerte unter Verwahrung: 87 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 90,9 Milliarden US-Dollar• Betriebsausgaben: 2,40-2,44 Milliarden US-Dollar, höher als die frühere Prognose von 2,33-2,41 Milliarden US-Dollar