NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

9,87 USD -0,60% (09.10.2023)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von JMP Securities:Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD).Nach einigen "Höhen" und "Tiefen" im dritten Quartal sei die Stimmung wieder ähnlich wie zu Beginn, so der Analyst. Auch wenn die Ergebnisse des dritten Quartals oberflächlich betrachtet nicht großartig sein würden und neue Informationen weiterhin bewertet werden müssten, sei ein Großteil der schlechten Nachrichten verstanden worden.Devin Ryan, Analyst von JMP Securities, stuft die Robinhood-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 25,00 auf 24,00 USD reduziert. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:9,265 EUR -1,38% (09.10.2023)