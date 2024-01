NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

11,06 USD +1,43% (08.01.2024, 16:20)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Alex Markgraff, Analyst von KeyBanc Capital Markets, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD).Die Performance im gesamten Abdeckungsuniversum von KeyBanc Capital Markets sei im Jahr 2023 gemischt gewesen, wobei die relativ schlechte Stimmung die Kursentwicklung während eines Großteils des Jahres in Schach gehalten habe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Und obwohl es ein bisschen früh sei, um eine Stimmungsumkehr zu erwarten, habe der Sektor an der allgemein verbesserten Performance in Q4 2023 teilgenommen.Alex Markgraff, Analyst von KeyBanc Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Robinhood-Aktie bestätigt und das Kursziel von 12 auf 14 USD angehoben. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:11,04 EUR +1,47% (08.01.2024, 15:44)