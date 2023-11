NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

9,76 USD +1,77% (07.11.2023, 22:00)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (08.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA belassen die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) weiterhin auf "buy".Obwohl die Ergebnisse zum dritten Quartal hinter dem Konsens zurückgeblieben seien, habe es mehrere bemerkenswerte positive Entwicklungen gegeben, einschließlich eines Anstiegs der kumulierten Nettokonten und eines moderaten Rückgangs der monatlich aktiven Nutzer, so Mizuho in einer Research Note. Das Unternehmen bleibe sehr optimistisch in Bezug auf die längerfristigen Aussichten von Robinhood.Die Analysten von Mizuho Securities USA stufen die Aktie von Robinhood Markets nach wie vor mit "buy" und senken ihr Kursziel von 15 auf 14 USD. (Analyse vom 08.11.2023)