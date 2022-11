Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Habe es Ende letzter Woche noch so ausgesehen, als könnte Robinhood einer der Gewinner der Krise rund um FTX sein, würden die Nachbeben nun auch die Aktie des Neo-Brokers belasten. Zum einen würden Liquiditätsprobleme mehrerer Krypto-Börsen für Unsicherheit sorgen, zum anderen gebe eine geleakte FTX-Bilanz Rätsel auf.In einem Twitter-Thread habe Robinhood-CEO Vlad Tenev vergangene Woche noch bekannt gegeben, dass der Neo-Broker die höchsten Krypto-Zuflüsse in der Unternehmensgeschichte verzeichne. Nun werde eben dieses Krypto-Geschäft zum Problem. Die Krypto-Börse Genesis, ein Schwergewicht in den Märkten für festverzinsliche digitale Assets, habe am Mittwoch gemeldet, dass sie ihren Kunden keine Abhebungen mehr ermögliche.Fragen werfe außerdem die FTX-Bilanz auf, die die "Financial Times" veröffentlicht habe. Auf Position eins bei den liquiden Mitteln würden Robinhood-Aktien aufgeführt. Das Problem: Sie würden wohl weder FTX noch einem der in der Insolvenzanmeldung genannten Unternehmen gehören. Höchstwahrscheinlich handele es sich um die Position, die der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried über seine Holding-Gesellschaft Emergent Fidelity Technologies im Mai erworben habe.Die Schockwellen, die der Zusammenbruch von FTX durch die Krypto-Branche schicke, dürften auch Robinhood noch geraume Zeit beeinflussen. Zusätzlich bleibe die Unsicherheit, ob, wann und vor allem wie sich Sam Bankman-Fried von seinem 7,6-prozentigen Anteil an dem Neo-Broker trenne, was den Kurs der Aktie weiter belasten würde."Der Aktionär" bleibt dabei: Robinhood meiden, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link