Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

18,95 EUR +6,16% (27.03.2024, 12:42)



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

19,28 USD +1,05% (26.03.2024, 21:00)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (27.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Finanzdienstleisters Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Robinhood habe am Dienstagabend mitgeteilt, dass man eine Kreditkarte auf den Markt bringen werde. Das Unternehmen wolle damit nicht nur sein Angebot ausweiten, sondern im neuen Marktsegment eine große Rolle spielen. Die Aktie reagiere im vorbörslichen Handel mit einem Kurssprung um etwa fünf Prozent auf die News.Die Robinhood Gold Card, die ausschließlich Mitgliedern des kostenpflichtigen Gold-Programms des Unternehmens angeboten werde, werde laut einer Erklärung am Dienstag keine jährlichen Kosten oder Gebühren für Auslandstransaktionen haben. Die Karte biete drei Prozent Cashback auf alle Einkaufskategorien, während die Kreditkarten wie zum Beispiel von Konkurrent JPMorgan solche Belohnungen nur für ausgewählte Transaktionen bieten würden."Unser Ziel ist es, in diesem Markt eine große Rolle zu spielen", habe CEO Vlad Tenev in einem Interview gesagt. "Wir möchten nicht einfach nur eine Kreditkarte einführen, die unsere Kunden annehmen. Wir möchten ein Produkt einführen, das die Branche anführt und vorantreibt."Robinhood erweitere damit sein Angebot über die Brokerage-Dienste hinaus, die das Unternehmen bekannt gemacht hätten. Bereits Anfang letzten Jahres habe der US-Konzern ein Rentenprodukt angekündigt. Bis zum Ende des letzten Jahres hätten Kunden etwa 500.000 Robinhood-Rentenkonten eröffnet, mit Einlagen von 1,7 Milliarden Dollar. Bis Februar seien sie sich laut Tenev auf mehr als drei Milliarden Dollar angestiegen.Robinhood sei längst viel mehr als eine App für Leute, die an der Börse zocken möchten. Das Unternehmen diversifiziere sich mit der Kreditkarte im Finanzdienstleistungsbereich und werde so für einen neuen Einkommensstrom sorgen. Wer der Kaufempfehlung in Ausgabe 30/23 gefolgt sei, freue sich inzwischen über mehr als 60 Prozent Gewinn.DER AKTIONÄR sieht weiterhin viel Potenzial für die Robinhood-Aktie und rät zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 27.03.2024)