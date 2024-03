"Der Aktionär" habe bereits in der Vorwoche auf die starke Positionierung von Robinhood im boomenden Kryptomarkt hingewiesen und die Kaufempfehlung für die Aktie in Ausgabe 11/2024 bekräftigt. Seither stehe ein Plus von fast 17 Prozent zu Buche. Seit der Erstempfehlung in Ausgabe 30/2023 seien es sogar schon 51 Prozent.



Investierte Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Aufholjagd und auch mutige Neueinsteiger können an schwächeren Tagen noch einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 14.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

16,90 EUR +1,44% (14.03.2024, 16:25)



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

18,355 USD +7,21% (14.03.2024, 15:44)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (14.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Brokers Robinhood steige am Donnerstag um mehr als sieben Prozent und markiere dabei ein neues Mehrjahreshoch. Rückenwind würden dabei starke Eckdaten zur Entwicklung des operativen Geschäfts im Februar liefern. Zudem habe die Investmentbank Bernstein eine neue Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen.Wie Robinhood am Vorabend mitgeteilt habe, habe der Wert des verwalteten Vermögens (Assets under Custody; AUC) Ende Februar bei 118,7 Milliarden Dollar gelegen - 16 Prozent mehr als Ende Januar und sogar 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die wichtige Kennzahl habe damit nun bereits den zweiten Monat in Folge über der 100-Milliarden-Marke gelegen. Der Februar-Wert liege zudem deutlich über der Konsensschätzung der von Bloomberg befragten Analysten für das laufende erste Quartal in Höhe von110,3 Milliarden Dollar.Auf Quartalsbasis habe Robinhood im abgelaufenen Q4 bereits Assets under Custody im Wert von 102,6 Milliarden Dollar ausgewiesen - der höchste Stand seit dem Meme-Coin-Trading-Boom des Jahres 2021.Auch beim Handelsvolumen habe der Betreiber der gleichnamigen Trading-App im Februar durch die Bank kräftige Zuwächse verzeichnet: Das nominale Handelsvolumen bei Aktien sei im Vergleich zum Vormonat um 36 Prozent auf 80,9 Milliarden Dollar gestiegen. Das nominale Handelsvolumen mit Kryptowährungen sei um zehn Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar geklettert.Gehe es nach der US-Investmentbank Bernstein, dann profitiere Robinhood auch künftig stark vom boomenden Kryptohandel. 2024 und 2025 erwarte Analyst Gautam Chhugani ein "Monster von einem Krypto-Zyklus", der die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts von aktuell rund 2,6 Billionen Dollar zum Zeitpunkt der Analyse auf 7,5 Billionen Dollar in die Höhe treiben werde. Zur Begründung verweise er insbesondere auf den "beispiellosen Erfolg" der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA.Dass sich viele traditionelle Broker noch zieren würden, den Nutzern eine Möglichkeit zum Handel mit Kryptowährungen anzubieten, und Robinhood vergleichsweise niedrige Gebühren für den Kryptohandel verlange, verschaffe dem Unternehmen weitere Vorteile, so der Analyst.Er halte es daher für möglich, dass die Erlöse im Kryptohandelsgeschäft bis Ende 2025 um das Neunfache steigen könnten. Damit traue Bernstein dem Unternehmen bei dieser Kennzahl fast fünf Mal so viel zu wie der aktuelle Analystenkonsens."Kurz gesagt: Wir sind bullish Krypto und wir glauben, das Wiederaufleben des Kryptogeschäfts von Robinhood wird auch die Gunst der Anleger zurückbringen", so Chhugani. Folglich habe er die Aktie mit einer neuen Kaufempfehlung und einem Kursziel von 30 Dollar neu in die Bewertung aufgenommen.