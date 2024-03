NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (15.03.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD).Deutsche Bank bewerte den Februar-Bericht von Robinhood als "insgesamt relativ gut". Am positivsten sei, dass die fiktiven Handelsvolumina in allen Anlageklassen im Vergleich zum Januar gestiegen seien und sich besser als die Q1-Schätzungen für Aktien und Optionen entwickelt hätten, was auf ein besonders starkes fiktives Aktienvolumen zurückzuführen sei. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Volumentrends mindestens bis zum zweiten Quartal anhalten würden, auch bei Kryptowährungen, und dass die Gewinnschätzungen um 25 bis 30% pro Jahr steigen würden.Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie von Robinhood Markets weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde von 12,00 auf 16,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:16,46 EUR -2,66% (15.03.2024, 11:25)