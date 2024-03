NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

17,16 USD +4,70% (13.03.2024)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (14.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Mahika Sapra, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, nimmt die Coverage der Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) auf.Sowohl die Käufer- als auch die Verkäuferseite würden sich weigern zu sehen, was Bernstein sehe, nämlich ein "Monster von einem Krypto-Zyklus über 2024-25", so die Analystin. Sie erwarte, dass die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen 7,5T USD erreichen werde, gegenüber 2,6T USD, wo sie heute stehe.Mahika Sapra, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, hat die Coverage der Robinhood-Aktie mit dem Votum "outperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 30,00 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 83% entspreche. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Robinhood-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:17,76 EUR +6,60% (14.03.2024, 12:41)