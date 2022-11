- Robinhood habe im Juli 2021 an der Börse debütiert und habe Aktien in einem Börsengang zu einem Preis von 38 Dollar verkauft. Heute werde die Aktie in der Nähe von 9 US-Dollar gehandelt. Robinhoods Popularität habe ihren Höhepunkt während des Bullenmarktes im Jahr 2021 erreicht, als eine riesige Menge an Geld aus den fiskalischen Hilfspaketen in den Vereinigten Staaten in die Aktien- und Kryptowährungsmärkte geflossen sei. In den letzten Wochen habe Robinhood einen Stellenabbau von fast 9% gemeldet.



Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

9,20 EUR -4,76% (09.11.2022, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

9,345 USD -4,06% (09.11.2022, 15:36)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



Ticker-Symbol Robinhood-Aktie:

7KY



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets Inc.:



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (09.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktien stürzen ab - Hat die Krypto-Börse FTX noch Anteile am Unternehmen? AktiennewsDie Aktien von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD), einem Unternehmen, das eine populäre Handelsplattform für Kryptowährungen anbietet, haben gestern 20% verloren und werden heute vor der Eröffnung inmitten der Übernahme von FTX durch Binance und aufgrund der schlechten Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt niedriger gehandelt, so die Experten von XTB.Die in Konkurs gegangene FTX-Börse halte wahrscheinlich immer noch eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen:- Der Konkurs der FTX-Börse habe sich nicht nur auf die Kryptowährungsbranche ausgewirkt, sondern auch auf verwandte Wall-Street-Unternehmen wie Microstrategy (MSTR.US), Marathon Digital (MARA.US) und Coinbase (COIN.US), das heute vor der Markteröffnung 5% verliere.- Die Kryptowährungsbörse FTX habe bis gestern fast 56 Millionen Robinhood-Aktien gehalten, was einer Beteiligung von 7,61% am Unternehmen entspreche.- Im Zuge der Welle von SEC-Dokumenten habe der Markt kürzlich begonnen, über den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Robinhood durch den FTX-Eigentümer Sam Bankman-Fried zu spekulieren. Der Aktienkurs des Unternehmens habe positiv auf die Berichte reagiert.- Die Nachricht über den Verkauf von FTX an die Binance-Börse sei für die Aktie offensichtlich überraschend gekommen - zuvor habe die Robinhood-Aktie positiv auf eine mögliche Erhöhung der FTX-Aktionärsposition reagiert.