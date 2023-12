Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (04.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Gehe es nach vielen Analysten, so könnte Rivian im Jahr 2024 als einer der Gewinner aus dem Elektromobilität-Segment hervorgehen. Und das trotz nachlassendem Wachstumstempo im Markt für Elektrofahrzeuge.Rivian habe es geschafft, inmitten eines schwierigen Umfelds die Produktion hochzufahren und immer höhere Stückzahlen zu verkaufen. Ganz im Gegensatz zu vielen Konkurrenten im EV-Segment, die noch immer mit dem Hochlauf der Produktion zu kämpfen hätten und zudem immer wieder den Kapitalmarkt anzapfen müssten, um die dafür notwendigen Geldmittel aufzutreiben. Nicht ohne Grund würden große Investmenthäuser, von Goldman Sachs bis Morgan Stanley, den Hersteller von elektrischen Liefer-Vans Rivian, als extrem gut positioniert sehen.Rivian habe für das dritte Quartal Gewinne und Einnahmen gemeldet, die die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten. Tesla, General Motors und Ford hätten dagegen den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge verlangsamt und dies mit dem erhöhten wirtschaftlichen Druck auf der Verbraucherseite begründet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link