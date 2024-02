NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

16,455 USD -1,35% (12.02.2024, 16:22)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) von "overweight" auf "equal-weight" herab.Rivian verfüge über ein großartiges Produkt/eine großartige Technologie, aber das reiche nicht aus, um die zunehmenden Anzeichen eines Nachfragedrucks inmitten der allgemeinen Verlangsamung der Elektromobilität zu vermeiden, so Barclays in einer Research Note. Die Firma sage, dass die Nachfrageschwäche ein Risiko in Bezug auf die Preisgestaltung, ein langsameres Volumenwachstum und einen längeren Weg zur Gewinnschwelle für Rivian bedeute. Das Unternehmen habe auch einen anhaltenden Bedarf an Kapitalerhöhungen, füge Barclays hinzu.Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Rivian Automotive von "overweight" auf "equal-weight" zurück. Das Kursziel werde von 25 auf 16 USD gekappt. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:15,514 EUR +0,35% (12.02.2024, 16:36)