Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (14.02.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "hold" ein und senken das Kursziel von 19 auf 16 USD.Das Unternehmen habe letzte Woche seine R1T- und R1S-Konfigurationsoptionen erweitert, um die billigste Standard-Batterieauswahl zu ermöglichen, und ein neues Paket namens "Standard+" eingeführt. Das Analysehaus glaube, dass dieser Schritt eine "tiefe Preissenkung ohne große Kostenverbesserung ist, was die Finanzergebnisse des Unternehmens beeinträchtigen könnte". Es sei wahrscheinlich, dass dies ein Zeichen für eine schwächere Nachfrage nach R1 sei, die eine allgemeine Verlangsamung der Einführung von Elektrofahrzeugen widerspiegele, aber es könnte erhebliche Konsequenzen für Rivian haben. Das Analysehaus befürchte, dass die neuen, billigeren Konfigurationen die R1-Verluste verstärken und Rivians Weg und Zeitplan bis zum Erreichen der Gewinnschwelle hinausschieben könnten, was zu einem höheren Verbrauch von freiem Cashflow führen, den Bedarf an zusätzlichem Kapital auslösen und möglicherweise sogar Fragen zur zukünftigen Rentabilität von R2 aufwerfen könnte. Das Analysehaus sage, dass der neue Standard "ein klares negatives Signal ist".Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie von Rivian Automotive weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:14,492 EUR +0,85% (14.02.2024, 16:39)