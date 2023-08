"Der Aktionär" hält Rivian daher weiter für aussichtsreich positioniert, um im Markt der Stromer eine gewichtige Rolle zu spielen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2023)



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

24,80 USD +2,14% (08.08.2023, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (09.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen, die der Elektroautobauer am Dienstagabend habe, würden die Erwartungen der Wall Street zum Teil deutlich übertreffen. Dank positiver Dynamik beim Hochfahren der Produktion habe nicht nur der Umsatz verdreifacht werden können, auch die Produktionsprognose sei angehoben worden. Nachbörslich habe die Aktie dennoch verloren.Im zweiten Quartal hätten die Amerikaner 1,12 Milliarden Dollar umgesetzt - mehr als das Dreifache des Werts von vor einem Jahr. Das enorme Wachstum liege in erster Linie in deutlich höheren Verkaufszahlen begründet. Im zweiten Jahresviertel habe Rivian insgesamt 12.640 Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert. Der Verkauf von Emissionsgutschriften, der in der Vergangenheit noch ein wichtiger Faktor für das Unternehmen gewesen sei, falle mit 34 Millionen Dollar kaum noch ins Gewicht.Der Verlust je Aktie habe im zweiten Quartal 1,27 Dollar pro Aktie, beziehungsweise 1,2 Milliarden Dollar betragen. Trotz dieser nach wie vor erheblichen Summe: Vor einem Jahr habe das Unternehmen einen Nettoverlust von 1,71 Milliarden Dollar oder 1,89 Dollar je Aktie angehäuft. Für das Gesamtjahr rechne das Management nun mit einem Verlust von 4,2 Milliarden Dollar.Die Aktie des E-Autobauers, die am Dienstag noch rund 2 Prozent zugelegt habe, habe im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen rund 2,5 Prozent nachgegeben. Seit dem Tief Ende April habe sich der Kurs jedoch mehr als verdoppelt.Schritt für Schritt lasse Rivian die Herausforderungen beim Hochfahren der Produktion hinter sich. Die Verluste, die das Unternehmen einfahre, seien nach wie vor erheblich, doch die Cash-Reserven in Höhe von 10,2 Milliarden Dollar würden die notwendigen Freiräume besorgen, um auf dem Wachstumspfad zu bleiben.