Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

24,70 USD +14,25% (10.07.2023, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "outperform" ein.Rivian mache "endlich einen großen Schritt in Richtung der Umsetzung seines längerfristigen Geschäftsmodells", so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass die Nachfrage nach Rivians "einzigartiger" Modellreihe von Elektrofahrzeugen "stabil" bleibe, während die Produktion "nun auf der Erfolgsspur" zu sein scheine, wie die stärkeren Auslieferungen im zweiten Quartal zeigen würden.Das höhere Kursziel (30 USD nach zuvor 25 USD) spiegele die Zuversicht wider, dass Rivian seine Auslieferungsziele in der zweiten Hälfte der Jahre 2023 und 2024 erreichen oder übertreffen werde, schreibe Wedbush.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link