Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Der von Amazon protegierte E-Autobauer sei eines der eindrucksvollsten Beispiele der heftigen Übertreibungsphase an den Börsen im Herbst 2021. Zeitweise sei das bis heute unprofitable Unternehmen mit mehr als 150 Mrd. Dollar bewertet gewesen und damit ungleich mehr als viele deutlich größere Autobauer. Viel sei vom Hype nicht mehr übrig, jetzt fliege Rivian auch noch aus dem prestigeträchtigen Technologieindex NASDAQ 100.Langfristigen Erfolg im hartumkämpften Automobilmarkt wolle Rivian vor allem mit zwei Modellen haben. Einerseits seinem EDV-Van, der vor allem von Amazon zur Elektrifizierung seiner Transportflotte nachgefragt werde, und andererseits mit dem R1T-Pickup, der vor allem Fords in den USA äußerst beliebten F-150 bzw. dessen E-Version F-150 Lightning Konkurrenz machen solle.Der Weg dorthin sei allerdings, wie das Unternehmen in den vergangenen Quartalen habe lernen müssen, ein äußerst steiniger. Die Zahl der hergestellten Fahrzeuge und auch der Auslieferungen steige zwar schnell, von Profitabilität sei Rivian aber noch meilenweit entfernt: Für dieses Jahr befürchte der Newcomer einen operativen Verlust von 4,3 Mrd. Dollar und plane gleichzeitig mit Investitionskosten in Höhe von zwei Milliarden Dollar - mehr als die Hälfte der aktuellen Cashreserve von 11,2 Mrd. Dollar werde am Ende dieses Geschäftsjahres aufgebraucht sein.Dieser Wertverlust habe nun Folgen. Rivian erfülle nach seiner anhaltenden Talfahrt nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib im Nasdaq 100 und werde daher zum Dienstag kommender Woche ausgetauscht - und zwar gegen den Halbleitertitel ON Semiconductor. Mit dem Ausscheiden aus dem prestigeträchtigen Technologieindex werde Rivian auch aus etlichen ETFs aussortiert werden. Rückenwind für die ohnehin angeschlagene Aktie werde das kaum bedeuten.Seit seinem fulminaten IPO handle Rivian in einem hartnäckigen Abwärtstrend und zeige damit vor allem zwei Dinge an: Die Übertreibungen am Aktienmarkt vor Beginn des Bärenmarktes sowie die operativen Schwierigkeiten, in einem hartumkämpften Markt ein profitables Geschäft auf die Beine zu stellen.Rivian ist keine laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR - es gibt schlicht bessere Investments, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)