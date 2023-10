Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (20.10.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Analyst Jordan Levy von Truist:Jordan Levy, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) unverändert mit "buy" ein.Der derzeitige Aktienmarkt für "wachstumsstarke" EV-Namen bleibe eine Herausforderung, aber Rivian sei in den Bereichen, die für den langfristigen Erfolg am wichtigsten seien, erfolgreich - Hochfahren der Produktion, Kostensenkung und Investitionen in Technologien der nächsten Generation, so der Analyst in einer Research Note.Die kurzfristige Katalysatorliste des Unternehmens scheine sich mit einer potenziellen R2-Produktionsankündigung Anfang nächsten Jahres und einer möglichen Ausweitung des kommerziellen Geschäfts von Rivian über Amazon hinaus zu verbessern, auch wenn die Marktschätzungen für Produktion und Auslieferungen im Jahr 2024 wahrscheinlich weiterhin nach unten tendieren würden, so das Unternehmen weiter.Jordan Levy, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Rivian Automotive weiterhin mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 30 auf 26 USD. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: