Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

23,58 USD +0,73% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von der UBS:Die Analysten der UBS haben die Coverage der Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 26 USD als Teil einer breiteren Research-Note zu US-Automobil-, Autoteile- und Auto-Tech-Namen aufgenommen.Die Gruppe als Ganzes habe zum Teil wegen der Ungewissheit im Zusammenhang mit den Arbeitsverhandlungen zwischen United Auto Workers (UAW) und Detroit Three (D3) abverkauft, aber die Analyse des Unternehmens deute darauf hin, dass ein Streik bei jedem der D3-Unternehmen im Durchschnitt etwa vier Wochen lang eingepreist sei, und wenn ein Streik stattfinde, werde auch dieser vorübergehen, so die UBS-Analysten in einer Research Note.Rivian dürfte im Jahr 2024 eine positive Bruttomarge erzielen. Größere Volumina würden jedoch erst später in diesem Jahrzehnt erwartet und zur Unterstützung des künftigen Wachstums werde eine zusätzliche Kapitalerhöhung erforderlich sein, so UBS weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link