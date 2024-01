Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

17,802 EUR -0,31% (09.01.2024, 19:52)



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

19,4512 USD -0,66% (09.01.2024, 19:54)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "buy" ein, belassen das Kursziel bei 25 USD und setzen den Titel auf ihre Conviction List.Needham sei positiv gestimmt, nachdem es den R1T-Bestand des Unternehmens untersucht und seinen EV Used Vehicle Price Tracker aktualisiert habe, und erkläre, dass sein Vertrauen in die R1T-Nachfrage steige, da sowohl der R1T als auch der R1S weiterhin überdurchschnittlich gut abschneiden würden. Needham füge hinzu, dass es die Q4-Daten von Rivian positiv bewerte, da die gesteigerte sequenzielle Produktion einen weiteren Datenpunkt darstelle, der den Produktionsfortschritt des Unternehmens zeige.Die Analysten von Needham & Co stufen die Rivian Automotive-Aktie weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: