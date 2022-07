Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie die komplette Autobranche habe auch Rivian schwer mit Lieferengpässen zu kämpfen und habe daher die eigenen Produktionsziele wiederholt nach unten korrigieren müssen. Nun habe der E-Autobauer auch beim Aufbau eines eigenen Schnellladenetzes den Rotstift angesetzt und ohne den Schritt zu kommunizieren das Zieljahr kassiert.Rivian habe im März 2021 angekündigt, bis Ende 2023 das Rivian Adventure Network aus Schnellladesäulen in den USA und Kanada aufbauen zu wollen. Konkret habe das Unternehmen dabei mehr als 3.500 Ladepunkte an 600 Orten in Aussicht gestellt. Das Unterfangen erinnere stark an das Supercharger-Netz des Konkurrenten Tesla Mittlerweile finde sich auf der Website von Rivian kein Hinweis mehr auf das Ziel, die geplante Zahl an Ladesäulen bis zum Ende nächsten Jahres zu errichten. Wohl auch, weil das Unternehmen - ähnlich wie beim Hochfahren der Fahrzeugproduktion - dem eigenen Zeitplan weit hinterherhinke. Vergangene Woche hätten die Amerikaner bekannt gegeben, die ersten drei Standorte des Adventure Networks in Beitrieb genommen zu haben.Bei gerade einmal 5.000 produzierten Autos in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres sei eine eigene Ladeinfrastruktur nicht von entscheidender Bedeutung. Die Tatsache, dass 15 Monate nach der Ankündigung erst drei Standorte in Betrieb seien, zeige jedoch, wie stark die ambitionierten Ziele des Unternehmens und die Wirklichkeit auseinander laufen würden."Der Aktionär" bleibt bei Rivian weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2022)