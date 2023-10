NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

18,28 USD +2,81% (09.10.2023, 12:22)



ISIN Rivian Automotive-Aktie: US76954A1034

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.10.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse der UBS:Joseph Spak, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN), senkt aber das Kursziel.Er sehe eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Kapitalerhöhung in den nächsten zwölf Monaten, wobei das Kapital wahrscheinlich nicht vor Ende 2025 benötigt werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Er glaube, dass der Markt sich wieder auf die Verbesserung der Fundamentaldaten konzentrieren könne, wenn die Erhöhung aus dem Weg sei. UBS prognostiziere für 2023 eine Produktion von etwa 54.500 Stück gegenüber der Prognose von 52.000 Stück, wobei die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung bestehe und gehe von einem 10-fachen Absatzwachstum bis 2030 aus.Joseph Spak, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rivian Automotive-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch und das Kursziel von 26 auf 24 USD gesenkt. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: