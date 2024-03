Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Aktie des Tesla-Konkurrenten habe am Donnerstag einen kräftigen Kurssprung hingelegt. Mehr als 13% sei es nach oben gegangen. Beflügelt habe das Papier die Vorstellung von zwei neuen, preiswerteren SUVs. Zudem verschärfe Rivian den Sparkurs. Eine Kaufempfehlung des Analysehaus Jefferies habe weitere Unterstützung verliehen.Der Geländewagen R2 mit einem Startpreis von rund 45.000 USD solle Unternehmensangaben zufolge ab dem ersten Halbjahr 2026 ausgeliefert werden. Mit diesem Modell wolle Rivian auch den Sprung auf den europäischen Markt schaffen. Zudem habe das US-Elektroauto-Start-up mit dem R3 ein noch kleineres Crossover-Modell vorgestellt. Es handele sich dabei um einen kompakten SUV, ähnlich einem höhergelegten VW Golf. Der R3 solle noch günstiger sein als der R2. Genauere Details seien allerdings nicht bekannt geworden.Derweil drücke Rivian auf die Kostenbremse. Das habe kündigte angekündigt, den Bau einer rund 5 Mrd. USD teuren Fabrik in den USA bis auf Weiteres zu verschieben. Geplant gewesen sei dort eigentlich die Produktion des R2 erfolgen. Jetzt solle ihn stattdessen das bestehende Werk in der Stadt Normal in Illinois produzieren. Das dortige Werk werde hierfür umgebaut. Rivian verspreche sich davon zudem, das Modell schneller ausliefern zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: