Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Am Montag habe der US-Elektroautobauer solide Auslieferungszahlen für das erste Quartal bekannt gegeben und das Produktionsziel für 2023 bestätigt. Bei der Rivian Automotive-Aktie habe sich das jedoch nicht widergespiegelt. Das Papier sei mit leichten Abschlägen aus dem Handel gegangen. Gehe es aber nach Canaccord-Analyst George Gianarikas, dürfte die Aktie mit wachsendem Absatz noch deutlich zulegen. Der Experte habe in einer Studie vom Dienstag die Kaufempfehlung für die Rivian Automotive-Aktie bestätigt und sehe die faire Bewertung bei 40 USD. Damit traue Gianarikas dem Titel, die aktuell rund um die 15-USD-Marke notiere, beinahe eine Verdreifachung zu. Zuversichtlich würden ihn hier v.a. zwei Punkte stimmen: Zum einen sehe er den R1S als elektrischen Familien-SUV der Wahl. Zum anderen bewerte er die angestrebte Beendigung des Exklusivvertrags mit Amazon.com über die Lieferwägen des Autobauers als positiv.Die Canaccord-Studie verleihe der Aktie am Dienstag keine frischen Impulse. Rivian habe durchaus Potenzial, in der Vergangenheit aber bereits zu oft enttäuscht. Aktuell würden die Risiken überwiegen. Solange der US-Konzern nicht unter Beweis stelle, dass er profitabler arbeiten und die Produktion hochfahren könne, seien keine großen Sprünge zu erwarten. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)