NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

19,56 USD +17,41% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Analyst Michael Shlisky von D.A. Davidson & Co.:Michael Shlisky, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) von "underperform" auf "neutral" hoch.Die Kadenz der Schlagzeilen für das Unternehmen werde positiver, so der Analyst in einer Research Note. Er merke an, dass der bevorstehende Markteintritt in Europa mit seinem Lieferwagen irgendwann erwartet worden sei, aber viel früher komme als erwartet. Das Unternehmen erkläre weiter, dass die Auslieferungen von Rivian im zweiten Quartal zwar hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, aber die Konsenserwartungen übertroffen hätten. DA Davidson sehe jedoch immer noch viele Gründe, bei der Aktie vorsichtig zu sein, insbesondere angesichts der neuen EV-Produkteinführungen von älteren Wettbewerbern wie dem Mercedes EQB und dem bevorstehenden Escalade IQ.Michael Shlisky, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Rivian Automotive von "underperform" auf "neutral" hoch und erhöht das Kursziel von 11 auf 18 USD. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: