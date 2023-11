NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

17,00 USD -2,41% (08.11.2023)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (09.11.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN).Das Unternehmen habe solide Q3-Ergebnisse geliefert. Piper sei nach wie vor der Meinung, dass die Bewertung ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Rivians jüngst starker Leistung und einem anspruchsvollen Zwei-Jahres-Plan herstelle. Rivian habe eine der attraktivsten Marken in der US-Automobilindustrie, aber das Unternehmen kämpfe damit, Capex und Cashflow zu modellieren; dies werde besonders in den nächsten vier bis acht Quartalen der Fall sein, wenn Rivian eine neue Fabrik bauen und seine bestehende Fabrik zweimal schließen werde.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Rivian Automotive-Aktie unverändert mit "neutral" ein und reduzieren das Kursziel von 22,00 auf 21,00 USD. (Analyse vom 08.11.2023)