24,33 USD +0,21% (02.10.2023, 15:35)



US76954A1034



A3C47B



RIVN



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (02.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Analyst Chris McNally von Evercore ISI:Chris McNally, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) von bislang "in-line" auf jetzt "outperform" hoch."Wer ist der nächste Tesla?" sei die "einfache, aber lästige Frage, die von Investoren ständig gestellt wird", so Chris McNally. Während der Analyst "diese Frage hasse", stelle das Unternehmen fest, dass eine bessere Frage wäre, was die wichtigsten Gemeinsamkeiten seien, die dazu geführt hätten, dass Tesla und BYD für mehr als 40% der weltweiten NEV-Verkäufe verantwortlich seien, und komme zu dem Schluss, dass die Antworten die Marke, die Größenökonomie und die vertikale Integration umfassen würden.In diesem Zusammenhang argumentiere das Unternehmen, dass Rivian neben Tesla und BYD der einzige Original Equipment Manufacturer sei, der nachweislich alle drei Kriterien erfülle. Von den drei Kriterien seien die beiden, auf die sich das Unternehmen bei seinem Upgrade konzentriert habe, die Fluchtgeschwindigkeit der Marke R1S, mit dem R2, um mit einem SUV weiter zu expandieren, und ein Weg zu Bruttomargen von 15% bis 20%, sage der Analyst, der außerdem anmerke, dass das Unternehmen sowohl Kosten- als auch Lieferziele erfüllt habe. Die Firma, die sehe, dass der R1 und der R2 Rivians "Runde 2" einleiten würden, würde auf dem aktuellen Niveau Käufer finden und erwarte, dass für das dritte Quartal eine "solide" Produktion und Auslieferungen gemeldet würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link