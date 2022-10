Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

36,1878 USD +13,48% (04.10.2022, 21:46)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (04.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rivian sei auf dem besten Weg, die Ziele für 2022 zu erreichen. Grund für den Optimismus seien die jüngsten Produktionsdaten für das dritte Quartal. Die Aktie mache einen Satz nach oben.Die Zahlen von Rivian für das dritte Quartal könnten sich sehen lassen. Das Elektroauto-Start-up habe 7.363 Fahrzeuge produziert. 67 Prozent mehr als im Vorquartal. Das kalifornische EV-Startup habe zudem bestätigt, dass es weiterhin auf Kurs sei, 25.000 EVs im Jahr 2022 zu bauen. Das entspreche der Prognose vom März.Ursprünglich habe Rivian erwartet, im Jahr 2022 50.000 Fahrzeuge zu bauen. Diese Prognose sei jedoch im März halbiert worden, da Probleme in der Lieferkette den Plan zur Produktionssteigerung "komplexer" gemacht hätten.Rivian sei Börsen-Shootingstar der Szene gewesen. Kurz nach dem Börsengang habe die Aktie bei 180 Dollar notiert. Das Unternehmen sei quasi über Nacht zum viertwertvollsten Autobauer der Welt geworden. Aktuell notiere das Papier bei rund 36 Dollar. Die Aussichten seien vielversprechend.Die Rivian Automotive-Aktie ist eine Wette wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2022)