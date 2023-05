Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



15,57 USD +12,34% (10.05.2023)



US76954A1034



A3C47B



RIVN



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Am Dienstag habe das US-Unternehmen nachbörslich Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Aktionäre des Elektromobilität-Newcomers hätten in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Enttäuschungen hinnehmen müssen, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegele. Dieses Mal sei dem Konzern aber eine positive Überraschung gelungen.So sei der Umsatz nach 95 Mio. USD im Vorjahr in etwa wie von den Analysten erwartet auf 661 Mrd. USD geklettert. Die eingeleiteten Sparmaßnahmen hätten sich derweil ebenfalls bemerkbar gemacht. Rivian habe zuletzt die Pläne für neue Produkte vereinfacht und im Februar die Entlassung von 900 Angestellten angekündigt. Erste Ergebnisse würden sich bereits zeigen: Der bereinigte Verlust sei auf 1,17 Mrd. USD oder 1,25 USD je Aktie geschrumpft. Experten hätten hier mit einem Minus von 1,56 USD je Aktie gerechnet.Die Ziele für das laufende Jahr habe der Konzern ebenfalls bestätigt. Rivian wolle 50.000 Fahrzeuge fertigen. Der um einige Posten bereinigte Verlust solle sich auf 4,3 Mrd. USD belaufen. Der Fokus für 2023 liege laut CEO RJ Scaringe darauf, die Produktion weiter hochzufahren, weitere Kostensenkungen vorzunehmen und die neue, kleinere Fahrzeugplattform R2 zu entwickeln.Die Rivian Automotive-Aktie springe infolge der Zahlen an und legt am Mittwoch rund 12% zu. Die 50-Tage-Linie sei dadurch zurückerobert worden. Es sei positiv zu werten, dass es Rivian gelinge, die Produktion hochzufahren und gleichzeitig die Verluste zu reduzieren. Dennoch sei der Konzern noch weit von der Profitabilität entfernt. Diese solle eigenen Angaben zufolge 2024 erreicht werden. Die Rivian Automotive-Aktie bleibe trotz Amazon.com als starkem Aktionär und Kunden sowie einer großen Cash-Position hochspekulativ, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)