NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

11,074 USD +3,59% (15.03.2024, 16:27)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (15.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) von "neutral" auf "overweight" hoch, mit einem Kursziel von 21 USD (zuvor: 15 USD).Nachdem man sich den Livestream der letzten Woche angeschaut, den Capex-Ausblick neu bewertet und den Ausverkauf nach dem vierten Quartal in Betracht gezogen habe, sehe sich das Analysehaus gezwungen, die Aktie hochzustufen, füge aber hinzu: "Machen Sie keinen Fehler: Der Kauf von RIVN ist riskant, und eine verpfuschte Umrüstung zur Jahresmitte könnte die Anleger noch negativ überraschen". Der kürzlich vorgestellte Geländewagen R2 habe jedoch in weniger als 24 Stunden 68.000 Bestellungen ausgelöst, und Piper Sandler sei der Meinung, dass sein Geschwistermodell R3 "eines der überzeugendsten Designs auf dem Markt sein könnte, wenn es auf den Markt kommt". Die Begeisterung für die neuen Produkte und der Plan, die Investitionen zu verschieben und den R2 in einem bestehenden Werk zu bauen, sollten die Anleger dazu veranlassen, eine optimistischere Haltung einzunehmen.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Rivian Automotive-Aktie von "neutral" auf "overweight" hoch. (Analyse vom 14.03.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:10,10 EUR +1,00% (15.03.2024, 16:28)