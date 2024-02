NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (26.02.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken das Kursziel für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) von 21 auf 15 USD.Die Ergebnisse für das vierte Quartal dürften zu Kürzungen der Schätzungen an der Börse führen. Im Nachhinein sei das Unternehmen der Ansicht, dass seine Prognose angesichts der störenden Auswirkungen der Werksschließungen im Jahr 2024 eine unrealistisch hohe Messlatte gesetzt habe. Da es jedoch unwahrscheinlich sei, dass der Umsatz im Vergleich zu 2023 wesentlich wachse, sei Piper der Meinung, dass die Bären die Nachfrage als Grund für das verlangsamte Lieferwachstum anführen könnten. Es werde mehrere Quartale dauern, bis Rivian mit einer schlankeren Kostenstruktur und einer neu gestalteten R1-Plattform aus dem Produktionsstillstand hervorgehe. In der Zwischenzeit würden die Skeptiker nach Ansicht von Piper die Cash-Bilanz unter die Lupe nehmen und die Alarmglocken läuten.Die Analysten von Piper Sandler bewerten die Aktie von Rivian Automotive weiterhin mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:9,50 EUR +2,14% (26.02.2024, 10:54)