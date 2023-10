Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (10.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "buy" ein und belassen das Kursziel bei 31 USD.Die Analysten von Needham & Co behalten auch die Bezeichnung "Conviction List" nach den Auslieferungszahlen des Unternehmens für das dritte Quartal und einer Wandelschuldverschreibungsemission, die zu einer übermäßigen Volatilität führe. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie sei auf dem überzeugendsten Niveau, seit Needham & Co im März die Coverage aufgenommen habe. Die Gründe dafür seien die konsequente Umsetzung in der ersten Hälfte des Jahres 2023, ein voraussichtlich starkes drittes Quartal und Konsensschätzungen für das Folgejahr, die die verbesserte Leistung des Unternehmens noch nicht widerspiegeln würden. (Analyse vom 10.10.2023)