NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

20,2501 USD +3,53% (05.07.2023, 16:03)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Needham & Co:Chris Pierce, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 26 USD auf 28 USD.Nach den besser als erwarteten Produktions- und Auslieferungszahlen für das 2. Quartal habe Pierce die Aktie außerdem auf seine Conviction List gesetzt. Rivian beantworte die drei häufigsten Fragen für Hersteller von Elektrofahrzeugen: Gebe es eine Nachfrage nach seinen Fahrzeugen, könnten die Fahrzeuge in immer größerem Umfang hergestellt werden und gebe es eine Hebelwirkung auf die Kosten pro Einheit. Pierce sei der Meinung, dass der jüngste Erfolg des Unternehmens auch eine vierte Frage beantworte: Könne ein Hersteller von Elektrofahrzeugen einen positiven Halo-Effekt für seine Marke erzeugen, bevor er seine nächste Fahrzeuggeneration auf den Markt bringe? Der Analyst sei der Meinung, dass die Stimmung der Rivian-Investoren allmählich ein größeres Vertrauen in das R2-Fahrzeug widerspiegeln sollte, das einen deutlich größeren" adressierbaren Gesamtmarkt eröffne.Chris Pierce, Analyst von Needham & Co, stuft die Rivian Automotive-Aktie unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie: