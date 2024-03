NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (11.03.2024/ac/a/n)



UBS rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN), erhöht aber das Kursziel.Das Narrativ um den US-Elektroautobauer habe sich geändert, heißes es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der strategische Schwenk zur Produktion von R2 in Normal gegenüber Georgia und die damit verbundenen Einsparungen von über 2,25 Mrd. USD sowie die Verlängerung der Liquiditätsspanne seien positiv. Die Enthüllung von R2 und R3 erlaube es den Anlegern, darüber nachzudenken, was sein könne, und lenke die Aufmerksamkeit von der gestiegenen Nachfrage nach R1 ab. Der Verzicht auf Wachstum zugunsten einer langsameren Cash-Verbrennung sei der richtige Schritt, aber UBS sei nach wie vor der Meinung, dass Kapital benötigt werde, und wenn die Kapitalmärkte es zulassen würden, werde Rivian es auch aufnehmen.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Rating für die Rivian Automotive-Aktie bestätigt und das Kursziel von 8 auf 9 USD angehoben. (Analyse vom 10.03.2024)