NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

18,38 USD +5,57% (06.12.2023, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (07.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Stifel:Stephen Gengaro, Analyst von Stifel, nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit dem Rating "buy" und dem Kursziel von 23 USD in die Bewertung auf.Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen seien in letzter Zeit mit starkem Gegenwind konfrontiert gewesen, aber das Unternehmen glaube, dass diese Hürden in den nächsten Jahren schrumpfen und den Weg für ein Umsatzwachstum ebnen würden, so Stephen Gengaro gegenüber Investoren. Der Analyst sage, dass zu den wichtigsten positiven Aspekten der Rivian-Geschichte die hohe Markenbekanntheit, eine Vereinbarung mit Amazon über 100.000 E-Fahrzeuge und die kürzliche Öffnung der kommerziellen Transporter für den Kauf durch andere Flotten sowie mehrere Treiber für die Margenexpansion bis 2024 und darüber hinaus gehören würden.Stephen Gengaro, Analyst von Stifel, bewertet die Aktie von Rivian Automotive mit "buy" und dem Kursziel von 23 USD. (Analyse vom 06.12.2023)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:17,78 EUR +4,10% (07.12.2023, 14:48)