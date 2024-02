NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

10,07 USD -12,05% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Ryan Brinkman, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) herab und senkt das Kursziel.Er habe die Schätzungen für den US-Elektroautohersteller nach unten revidiert, um ein deutlich langsameres Wachstum bei anhaltend hohen Verlusten zu berücksichtigen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Rivian habe seine eigenen Ziele für Fahrzeugverkäufe und -produktion weit verfehlt, ganz zu schweigen von den scheinbar viel überschwänglicheren Erwartungen seiner Investoren, und die enttäuschenden neuen Prognosen würden im Wesentlichen kein Wachstum im Jahr 2024 implizieren. Das deute auf wachsende Nachfrageprobleme hin, die eine Wiederbeschleunigung des Wachstums bis mindestens 2026 wenig wahrscheinlich machen würden.Ryan Brinkman, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rivian Automotive-Aktie von "neutral" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 20 auf 11 USD reduziert. (Analyse vom 22.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:9,435 EUR +1,44% (26.02.2024, 13:21)