NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

10,70 USD +6,26% (26.02.2024)



ISIN Rivian Automotive-Aktie:

US76954A1034



WKN Rivian Automotive-Aktie:

A3C47B



Ticker-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

99U



NASDAQ-Symbol Rivian Automotive-Aktie:

RIVN



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Stifel:Stephen Gengaro, Analyst von Stifel, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN).Während die Aktie nach der "enttäuschenden" Prognose des Unternehmens für 2024 stark gefallen sei und es eindeutig kurzfristigen Gegenwind gebe, glaube der Analyst, dass mehrere sich entwickelnde Trends in den Jahren 2024-26 sowohl den Gesamtabsatz von Elektrofahrzeugen als auch die Markenbekanntheit und den Absatz von Rivian vorantreiben würden, was zu einer soliden Margenausweitung für das Unternehmen führen werde.Stephen Gengaro, Analyst von Stifel, stuft die Rivian Automotive-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 23,00 auf 18,00 USD gekappt. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:10,098 EUR +2,35% (27.02.2024, 12:15)