Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (05.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) weiterhin mit "neutral" ein und hebt das Kursziel von 19 USD auf 20 USD an.Nach dem Bericht über die Auslieferungen des Unternehmens im vierten Quartal sei der Analyst der Ansicht, dass sich die Hauptdiskussionen nun auf die Volumenprognose von Rivian für 2024, die Fähigkeit des Unternehmens, später im Jahr 2024 eine positive Bruttomarge zu erreichen, und die Frage, inwieweit es die Preisgestaltung und das Wachstum trotz eines wettbewerbsintensiveren Marktes aufrechterhalten könne, verlagern würden. Laut Delaney spiegele die Einstufung "neutral" das hohe Maß an Wettbewerb in der Branche und das Potenzial wider, dass sich dies auf die Gewinne auswirke, insbesondere wenn Rivian wachse und angesichts der noch relativ begrenzten Produktpalette.Mark Delaney, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Rivian Automotive-Aktie weiterhin mit "neutral" ein. (Analyse vom 03.01.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:17,78 EUR -0,15% (05.01.2024, 08:02)