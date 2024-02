NASDAQ-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:

10,07 USD -12,05% (23.02.2024, 22:00)



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (26.02.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse der UBS:UBS stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) herab und senkt das Kursziel.Die Schweizer Bank sei optimistisch gewesen, dass sich die Autos und die Marke von Rivian letztendlich durchsetzen würden, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge würden UBS jedoch dazu veranlassen, seine Nachfrageeinschätzung zu überdenken, und die derzeitige Strategie des Unternehmens ziemlich anstrengend bei der Steigerung von Rentabilität und Cashflow machen. UBS sehe nun eine "lauere" Nachfrage nach batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und den Produkten von Rivian. Die Bank sehe nun ein wesentliches Risiko für die Konsenserwartungen für das kommende Jahr. Der US-Elektroautohersteller benötige wahrscheinlich Kapitalerhöhungen, die jetzt einen erheblichen Prozentsatz der aktuellen Marktkapitalisierung ausmachen würden.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Rivian Automotive-Aktie von "buy" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 24 auf 8 USD reduziert. (Analyse vom 23.02.2024)Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rivian Automotive-Aktie:9,435 EUR +1,44% (26.02.2024, 13:21)