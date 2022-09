Schafft es Rivian, die Produktion wie gewünscht hoch zu fahren, hat die Aktie schönes Potenzial nach oben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Amazon stelle in gewisser Art und Weise einen "Rettungsanker" für Rivian dar. Alleine der Deal mit dem Online-Riesen über die Lieferung von 100.000 Vans berge großes Umsatzpotenzial, wobei die Börsenbewertung von Rivian in Höhe von 34 Milliarden Dollar bereits schon recht sportlich ausfalle. (Analyse vom 12.09.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Elektroauto-Startup Rivian und Mercedes-Benz würden sich zusammentun, um in Europa "in ein paar Jahren" zusammen Liefer-Vans zu bauen. Das hätten die beiden Unternehmen vor wenigen Tagen verkündet. Für wen mache der Deal mehr Sinn?Die Unternehmen hätten keine Einzelheiten über das 50-50 Joint Venture, einschließlich der Investitionszahlen bekannt gegeben. So dünn die Ankündigung auch im Detail gewesen sei, sie habe ein Signal an den Markt gesendet. Das junge Startup Rivian habe zwar Schwierigkeiten, die Produktion hochzufahren. Auf der anderen Seite sehe einer der traditionsreichsten Automobil-Hersteller der Welt in der Technologie von Rivian deutliches Potenzial, um auch selbst daraus Profit zu schlagen.Die Meldung jedenfalls habe der Aktie von Rivian zu einem Sprung um mehr als 11 Prozent nach oben geholfen. Der größte Anstieg in vier Monaten. Tesla zu erkennen. Daimler habe eine entscheidende Rolle dabei gespielt, Tesla auf die Beine zu helfen, indem man während der großen Finanzkrise eine Beteiligung an Tesla erworben und dem Unternehmen Antriebsstränge abgekauft habe für den Antrieb von Mercedes-Limousinen, so Baird-Analyst Ben Kallo. Elon Musk habe dieses Geschäft als grundlegend dafür bezeichnet, dass Tesla seine Anfangsschwierigkeiten überstanden habe.Was Rivian, Mercedes und Ford jedenfalls alle gemeinsam hätten, sei Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ). Der E-Commerce-Riese habe mit Rivian einen Vertrag über 100.000 elektrische Lieferwagen, die bis zum Ende des Jahrzehnts geliefert werden sollten, abgeschlossen. Amazon kaufe auch Transporter von Ford und Mercedes. Angesichts der Größe der Flotte von Amazon und seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele müsse Amazon nach Optionen für elektrische Liefervans suchen. Rivian könnte zusammen mit Mercedes für die Zukunft also ein interessanter Partner werden.Der Deal mit Amazon und die Sichtbarkeit auf den Straßen hätten die Glaubwürdigkeit des Business-Modells von Rivian zuletzt unterstrichen. Die Story mit Mercedes könnte sich ebenfalls als interessant erweisen. Weitere Details würden allerdings noch fehlen, um eine detaillierte Einschätzung zu geben.