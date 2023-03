Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



Kurzprofil Rivian Automotive Inc.:



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (24.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Marktkapitalisierung Rivians belaufe sich auf 12 Mrd. USD und liege damit unter dem Barmittelbestand zum 31. Dezember 2022 von 12,1 Mrd. USD. Seitdem habe der US-Elektroautobauer mit der Ausgabe von Wandelanleihen sogar noch weiteres Geld eingenommen. Anleger würden sich daher fragen: Sei es Zeit, einzusteigen?Eine Frage, die Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, schon länger mit Ja beantwortet. Unter Betrachtung der jüngsten wirtschaftlichen und börsentechnischen Rückschläge habe die US-Bank jüngst ihre Kaufempfehlung für Rivian bestätigt. Laut Jonas weise die Aktie zwar ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis auf, was sich auch an den Kurszielen von 5 USD im Bear-Case- und 55 USD im Bull-Case-Szenario zeige. Dennoch sei er weiterhin von dem einzigartigen Produkt, den skalierbaren Endmärkten, dem Kostensenkungspotenzial und der Bewertung des Unternehmens überzeugt, so Jonas. Daher traue er der Aktie mit seinem Kursziel von 26 USD auch knapp eine Verdoppelung zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link